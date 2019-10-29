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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Kaliforniya'daki orman yangınları şiddetini artırıyor

29 Ekim 2019, Salı 14:07
Kaliforniya'daki orman yangınları nedeniyle aralarında NBA yıldızı Lebron James ve eski Kaliforniya Valisi, aktör Arnold Schwarzenegger'in de olduğu binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Eyaletin kuzeyinde hafta sonu başlayan orman yangını geniş bir alana yayılırken, güneydeki Los Angeles kentinin Brentwood banliyösünde başlayan orman yangını nedeniyle çevrede yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

J. Paul Getty Müzesi'nin Brentwood kampüsünün arkasındaki tepede başlayan yangında en az 8 ev yanarak yok oldu, 6 ev ise hasar gördü.

Yaklaşık 2,5 kilometrekare alana yayılan yangın nedeniyle aralarında NBA yıldızı Lebron James ve eski Kaliforniya Valisi, aktör Arnold Schwarzenegger'in de olduğu binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Schwarzenegger'in yeni filmi "Terminator: Dark Fate"in Los Angeles'ta yapılması planlanan Hollywood prömiyeri de yangın nedeniyle iptal edildi.

Yangın 300 kilometrekareye yayıldı

Öte yandan eyaletin kuzeyinde, Sonoma bölgesinde başlayan orman yangınının da 300 kilometrekare alana yayıldığı bildirildi.

Şarap üretilen bağlarıyla ünlü Sonoma bölgesinden Bogeda Körfezi'ne kadar Rus Nehri Vadisi boyundaki yerleşimleri tehdit eden yangın nedeniyle Windsor, Healdsburg, Sebastopol, Dry Creek ve Santa Rosa şehirleri için tahliye emri verilmişti.

Tahliye emri verilen 180 bin kişiden yaklaşık 30 bininin evlerine dönmesine izin verilirken, 150 binden fazla kişi ise süren yangın nedeniyle hala evlerine dönemedi.

Yangında 57'si ev 123 bina yok olurken, 90 bin bina hala yanma riskiyle karşı karşıya.

Bölgeye elektrik dağıtımı yapan Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi, 2,2 milyon kişiye hafta sonundan bu yana elektrik sağlayamıyor.

AA

Etiketler: Kaliforniya, ABD, orman yangını
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