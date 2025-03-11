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11 MART 2025 SALI - YIL: 56

"Kanada bir tarife istismarcısıdır''

11 Mart 2025, Salı 16:38
ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında zam uygulayacağını açıklamasına ilişkin, "Kanada bir tarife istismarcısıdır ancak ABD artık Kanada'yı sübvanse etmeyecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, Ontario eyaletinin aldığı karara ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Kanada'nın ABD'nin birçok tarım ürününe "yüzde 250" ile "yüzde 390" arasında değişen oranlarda tarife uyguladığını belirten Trump, Ontario'nun aldığı karara karşı 2 Nisan'da yürürlüğe girecek Kanada'ya uygulayacakları tarifeleri hatırlattı.

Trump, "Kanada bir tarife istismarcısıdır ve her zaman öyleydi ancak ABD artık Kanada'yı sübvanse etmeyecek. Arabalarınıza, kerestenize, enerjinize ihtiyacımız yok ve çok yakında bunu öğreneceksiniz." ifadesini kullandı.

ABD, iki komşusuna ek tarifeler uygulamıştı

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Ontario'dan ABD'ye misilleme

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret  yapacaklarını bildirmişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

AA

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