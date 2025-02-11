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11 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

'Kanada'nın ABD'nin 51. eyalet olması çok daha iyi'

11 Şubat 2025, Salı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkenin 51. eyaleti olmasının "çok daha iyi" olacağını söyledi.

Başkan Trump, "Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" dedi.

Öte yandan Trump, Kanada ve Meksika'dan, gümrük vergilerini engellemek için yeterli eylem görmediğini söyledi.

Trump, "Hayır, bu yeterince iyi değil. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve ben bunu değiştiriyorum." şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimine mahkeme tarafından engelleme kararı alınması sorulan Trump, yüzde 100 katılmadığını belirttiği bu kararı "çılgınca" diye nitelendirdi.

Trump, "Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Dolandırıcılığı, israfı, suiistimali, hükümette olup biten her şeyi çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Musk'a güvenip güvenmediği sorulması üzerine Trump, onu "müthiş" olarak nitelendirerek, "Hiçbir şey elde etmiyor. Aslında buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum." dedi.

Trump, "Ona çok yakında, belki 24 saat içinde, gidip Eğitim Bakanlığını kontrol etmesini söyleyeceğim. O da aynı şeyi bulacak. Sonra da orduya, hadi orduyu kontrol edelim diyeceğim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Trump'ın "Kanada'yı işgal etmeyi planlamadığını" söyledi

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, NBC News'e verdiği mülakatta, Trump'ın dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birçok Kanadalının "düşük vergili" bir ülkede yaşamayı tercih edeceğini belirten Waltz, Trump'ın Kanada'yı "ilhak" etmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya, "Kanada'yı işgal etmekten bahsediyorsanız, böyle bir plan olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

Waltz, Trump'ın Grönland'ın satın alınmasına, Panama Kanalı'nın ABD'ye verilmesine ve Kanada'nın 51. eyalet olmasına ilişkin açıklamalarını, "bu bölgelerde ABD liderliğinin yeniden tasdik edilmesine yönelik adım" olarak değerlendirdi.

Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti

ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında, Meksika Körfezi üzerinde seyahat ederken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı.

Beyaz Saray'a göre Trump, kamu görevlilerini ve tüm ABD halkını bu günü uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Google Haritalar'dan yapılan açıklamada "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

AA

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