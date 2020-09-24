"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kanada salgında ikinci dalgada

24 Eylül 2020, Perşembe 10:38
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgada olduğunu söyledi.

Trudeau, televizyondan ulusa seslenerek şu anda Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşayan Kanada'nın ilkbahardan çok daha kötü geçebilecek sonbahar sezonunun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Kanada'da 13 Mart'ta sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladığında günlük vaka sayısının 47 olduğuna, 22 Eylül Salı günü itibarıyla bu rakamın 1000'in üzerine çıktığına işaret eden Justin Trudeau, "Bugünün veya yarının rakamlarını değiştiremeyiz. Onlar 2 hafta önce ne yaptığımız ya da yapmadığımızla belirlenmiş durumda. Ancak ekim ayında ve kışın olacağımız yeri değiştirebiliriz. Büyük olasılıkla Şükran Günü'nde bir araya gelemeyeceğiz. Öte yandan, Noel'de şansımızı deneyebiliriz. Birlikte ikinci dalgayı kontrol altına almaya gücümüz var." diye konuştu.

Kanada Başbakanı halka maskelerini takmaları ve Kovid-19 pozitif çıkan biriyle yakın temas edip etmediklerini öğrenmek için hükümetin uygulamasını indirmeleri çağrısında bulunurken, salgın sırasında ekonomiyi ve Kanadalıları "ne pahasına olursa olsun" destekleyeceklerini kaydetti.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle 9 bin 243 kişi öldü. Ülkede toplam vaka sayısı 147 bin 753.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada salgında ikinci dalgada

    AB, Belarus seçimlerini tanımadı: 'Lukaşenko'nun meşruiyeti bulunmamaktadır'

    Salgından ağır etkilenen Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son durum?

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi

    ABD'nin Filistin -İsrail 'adım'larına Suudi Kralı'ndan destek

    Dünya genelinden son 24 saatteki 'Kovid-19' gelişmeleri

    AB: Türkiye-Yunanistan görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde Doğu Akdeniz konuşuldu

    Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

    2 şüpheli tutuklandı

    Öğretmenlerin mağduriyetleri sonlandırılsın

    Okullarda hijyen nasıl sağlanacak?

    Pandemide ruhsal hastalıklar arttı

    Gürer: Maliyeti 70, tarlada ise 40 kuruş

    Eleştiriyi mecrasından uzaklaştırır

    Ayasofya’daki yeni keşifler

    Motorinde 11 kuruş indirim

    İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 40'ın altında

    İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıkmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik muhalefet
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirzamanda lâkaytlık perdesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    En fakir ve en mağdur ülke
    Ahmet BATTAL

    Her renk yazan kalem
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Yok böyle bir kampanya!
    Rüstem GARZANLI

    Haset, fena insanların silâhıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.