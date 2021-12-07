Kanı durdurun çağrısı

Yemenli aşiretler, iç savaşın taraflarına ülkede akan kanın durması için Stockholm ve Riyad anlaşmalarına bağlı kalınması gerektiğini bildirdi.

Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Krizleri Önleme Girişimi tarafından düzenlenen Yemenli Aşiretler Forumu, 40’tan fazla aşiretten temsilcilerin katılımıyla Ürdün’ün başşehri Amman’da yapıldı. Forumun sonunda yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen’de insan ve mal geçişlerinin önündeki engellerin kaldırılarak bütün insanî koridorların açılması çağrısında bulunuldu. İç savaşın taraflarına “tutuklu ve esirleri serbest bırakma” çağrısı yapan Yemenli aşiretler, ülkede sivil yerleşim bölgelerine ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların durması gerektiğini ifade etti. Yemenli aşiretler, çatışmanın taraflarından Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ara bulucular ile iş birliği yapmalarını talep ederek, “çözüm için fikirlerini ortaya koymalarını” istedi. Ülkede akan kanın durması için Stockholm ve Riyad anlaşmalarına bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Yemenli aşiretler, halkın mağduriyetinin giderilmesi için ülke çapında “malî birlik sağlanması” ve “devlet memurlarının maaşlarının ödenmesi” gerektiğine işaret etti. AA

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