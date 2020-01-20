“Kanlı Ocak” kurbanları anıldı

Azerbaycan’da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe “Kanlı Ocak” olarak geçen 20 Ocak Katliamı’nın kurbanları anıldı.

Azerbaycanlılar, 1990’da yaşanan katliamda vefat edenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı’na akın etti. Şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşurken, mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dua edildi. Ayrıca, dün yerel saatle 12.00’de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler de korna çaldı.

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü’nün Azadlık Meydanı’na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı. Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak’ta Bakü’nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı. Azerbaycanlılar 30 yıldır her 20 Ocak’ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.