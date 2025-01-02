Karadağ'da 10 kişinin öldüğü silahlı saldırı sebebiyle ulusal yas ilan edildi

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşında bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu ölenlerin sayısının en az 10 olduğu, 4 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın isminin Aco Martinovic olduğunu, Martinovic'in Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda ateşli silahla gerçekleştirdiği silahlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü söyledi.

Ölenler arasında bar sahibi ve reşit olmayan 2 çocuğunun da bulunduğunu dile getiren Saranovic, 4 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Saranovic, emniyet güçlerinin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için seferber olduğunu ifade ederek, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü." dedi.

Vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Saranovic, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere." diye konuştu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırganın daha önce yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de Cetinje'de yaşanan trajediden derin endişe duyduğunu ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Başbakan Milojko Sapjic de saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi altına alındığı Karadağ Klinik Merkezine geldi.

Spajic, yaralıların ameliyata alındığını kaydetti.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan liderler taziye mesajı yayımladı.