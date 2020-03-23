Karadağ'da ilk ölüm gözlemlendi

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Kovid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğün açıkladı. Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğine dikkati çekti. Kovid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi. Öte yandan, Arnavutluk'ta da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 89 olarak kaydedildi. Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayısı 126, Hırvatistan'da 306, Slovenya'da 414, Kuzey Makedonya'da 115 ve Kosova'da 33'e yükseldi. Bu arada, Slovenya Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, koronavirüsten ölenlerin sayısının 2'ye ulaştığını ifade etti. AA

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