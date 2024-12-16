Karadaği: İhtilaftan kaçının

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Beşşar Esed rejiminin düşmesinden dolayı Suriyeli “mücahitleri” halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti.

Genel Başkan Karadaği, X platformundan yaptığı açıklamada, “Allah’ın, İslam halifeliği ve medeniyetinin tarihi başkenti olan Levant’ın kalbinde (Suriye’de) millete bahşettiği, adaletsizliği ve zulmü ortadan kaldırdığı” bu büyük fetih ve zaferin dikkate alınması gereken bir olay olduğuna işaret etti. Karadaği, “Onlarca yıl süren denemeler ve sıkıntılar, zorluklar, ayartmalar ve büyük fedakârlıklardan sonra Allah’ın, Suriye’de İslâm’a ve Müslümanlara bahşettiği bu parlak zafer ve açık fetihten dolayı kendimizi, tüm mücahitleri, Levant’taki tüm ailemizi, kardeşlerimizi ve dünyadaki tüm İslâm ümmetini kutluyoruz” ifadesine yer verdi. Karadağı, (mücahitlere) Allah’tan korkmaları, ikincisinin ise birlik ve beraberlik içinde olmaları, aralarında ihtilaf ve anlaşmazlıktan şiddetle kaçınmaları gerektiğini dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.