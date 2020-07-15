Karantinaya geri dönüyorlar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/ WHO) hafta başı koronavirüs vak’a sayısında dünya genelinde günlük rekor artış kaydedildiğini açıkladı.

Koronavirüs vak’alarının hızla artmaya başladığı Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) California eyaletinde sıkı karantina tedbirleri tekrar yürürlüğe sokuldu. Eyalette koronavirüs vak’aları son iki hafta içerisinde yüzde 20 artınca, alış veriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar bir kez daha süresiz olarak kapatıldı. BBC Türkçe’deki habere göre Afrika’da Fas’ın kuzeyindeki Tanca şehri tekrar karantinaya girdi. Madagaskar’ın başşehri Antananarivo’da tekrar yeni tedbirler alındı. Güney Afrika’da da gece sokağa çıkma yasağı geri getirildi. Latin Amerika’da Kolombiya’nın başşehri Bogotá’da Pazartesi günü iki haftalık karantina kararı alındı.

İngiltere’de maske zorunlu oldu

Avustralya’da, ülkenin ikinci büyük şehri olan Melbourne, geçen hafta beş milyon sakinine altı hafta boyunca evde kalmasını söyledi. Şehrin bulunduğu Victoria eyaleti, Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya ile de sınırlarını kapattı. Orta Doğu, kısıtlamaları yeniden başlattı. Asya’da ise Filipin başşehri Manila’nın önümüzdeki günlerde iki hafta boyunca karantinaya alınması bekleniyor. Özbekistan 10 Temmuz’dan bu yana ikinci karantina dönemini yaşıyor. Vak’a sayılarının bir milyona yaklaştığı Hindistan’da ise çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan İngiltere’de hükümet, 24 Temmuz’dan itibaren mağaza ve marketlerde maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Fransa’da sağlık çalışanlarına büyük zam

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, sağlık çalışanları ‘tarihî’ bir zam elde etti. Hükümet 8 milyar euroluk bütçe ayırmayı kabul etti. Sputnik’deki habere göre Fransa’da Emmanuel Macron hükümetiyle, çalışma şartlarını protesto eden sağlık çalışanları ve sendikalar arasında yaklaşık yedi haftadır süren müzakereler sonuçlandı. Hükümet, sağlık çalışanlarına zam için 8 milyar euroluk bütçe ayırmayı kabul etti. Bu, her bir sağlık çalışanının ayda ortalama 183 euro (yaklaşık 1426 TL) zam alacağı anlamına geliyor.