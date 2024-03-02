Katliam doğrulandı

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze’de 100’den fazla sivilin yardım beklerken öldürülmeleri ile ilgili ilk araştırmalarının, “İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu açlıktan ölmek üzere olan onlarca Filistinli sivilin öldüğünü ve yaralandığını doğruladığını” bildirdi.

Yardım bekleyen Filistinlilere de saldıran İsrail'e dünyadan yine aynı, neticesiz cılız tepkiler, kınamalar! Euro-Med araştırma ekiplerinin olayı ilk anlardan itibaren gözlemlediği ve İsrail tanklarının Gazze’nin batısı ile güneyinde insani yardım almaya çalışan Filistinli sivil gruplara ağır ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun sivilleri öldürdüğünü doğrulayan dört delilin olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan ilkinin, ölü ve yaralıların vücutlarındaki yaralanma izleri olduğu kaydedildi. AA

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