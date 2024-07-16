Katliamdan önce iyi şanslar dilemiş!

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, 141 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SALDIRI ÖNCESİ ASKERLERE İYİ ŞANSLAR DİLEMİŞ.

Gazze Kerbela oldu

Kan kokusuyla doldu İsrail ordusu tarafından El Mevasi bölgesinde siviller için güvenli bölge ilan edildiği halde bombaladığı ve en az 141 kişi ölümüne 400’e yakın kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı öncesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu askerlere iyi şanslar dilemiş. Karar vermeden önce bölgede İsrailli rehine olup olmadığını, muhtemel sivil kaybı ve ne tür silahların kullanılacağını öğrenmek istediğini anlatan Netanyahu, planı duyduktan sonra güvenlik güçlerine “iyi şanslar” dilediğini de söyledi. Netanyahu ayrıca, Hamas’ın tüm üst düzey liderlerini etkisiz hale getirme sözü verdi. İsrail, saldırıda Hamas liderlerinden Muhammed Deif ve yardımcısı Rafa Salama’nın hedef alındığını iddia etti. BBC Türkçe’nin haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Deif ya da Salama’nın öldüğüne dair “bir netlik olmadığını” belirtti. Han Yunus’taki El Mevasi bölgesi İsrail ordusu tarafından güvenli bölge ilan edilmişti.

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.