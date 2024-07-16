Gazze’de soykırım yapan İsrail, Filistinlileri susuzluğa mahkûm ederken, Kerbela Hadisesini adeta yeniden yaşatıyor.

ALT YAPIYI VE KUYULARI TAHRİP ETTİ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, Gazze Şeridi’nde çok ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı yaşandığını belirterek, “Gazze’de insanlar şiddetli susuzluk çekiyor. İsrail ordusu su kuyularını ve alt yapıyı kasıtlı olarak hedef alarak Gazze şehri ile kuzey bölgelerdeki insanları susuzluğa mahkûm etti” dedi.

İÇME SUYU İLE İLGİLİ CİDDİ KRİZ VAR

“Gazze’de içilebilir tatlı su konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor” Muhenna, İsrail saldırıları sonucu Gazze’deki 42 su kuyusunun tamamen, 16 su kuyusunun kısmen tahrip edildiğini, şehirdeki 70 bin metre uzunluğundaki su şebekesinin de yok edildiğini söyledi.

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Gazze Kerbela oldu

İsrail, Gazze’de su şebekelerini ve kuyuları hedef alarak Filistinlileri susuzluğa mahkum ediyor. Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, “Gazze kentinde insanlar şiddetli susuzluk çekiyor” dedi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri aralıksız sürdürdüğü şiddetli saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi’nde çok ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı yaşanıyor. İsrail ordusu su kuyularını ve alt yapıyı kasıtlı olarak hedef alarak Gazze kenti ile kuzey bölgelerdeki insanları susuzluğa mahkum etti. Filistinli Hüseyin al-Mesarii, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde çalıştığı deniz suyu arıtma tesisinin yakıt olmaması nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu belirtti. Mesarii, İsrail saldırılarının su altyapısı, su ağları ve genel olarak tedarik kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, bunların yüzde 40’ının tahrip edildiğini ve ana pompaların ya İsrail ordusu tarafından bombalandığını ya da yakıtın tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu ifade etti. Resmi açıklamalara göre, Gazze Şeridi’nde kişi başına düşen su payı İsrail saldırısı sonrasında yüzde 96,5 oranında azaldı.

Tatlı su krizi yaşanıyor

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, Filistinlilerin şiddetli bir susuzluk çektiğini belirterek kentte durumun Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerinden farklı olmadığına dikkati çekti. Muhenna, “Gazze kentinde insanlar şiddetli susuzluk çekiyor. Halihazırda kentte kullanılan su saldırılar başlamadan önceki miktarın dörtte biri. Öte yandan kentin sadece yüzde 40’ına su sağlanabiliyor.” dedi. “Gazze’de içilebilir tatlı su konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor” diyen Muhenna, krizin sorumlusunun Gazze Şeridi’ndeki su kuyuları ile su şebekesini kasıtlı olarak hedef alan İsrail ordusu olduğunu vurguladı. Muhenna, İsrail saldırıları sonucu Gazze kentindeki 42 su kuyusunun tamamen, 16 su kuyusunun kısmen tahrip edildiğini, kentteki 70 bin metre uzunluğundaki su şebekesinin de yok edildiğini sözlerine ekledi. Gazze - aa

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Gazze’de altyapı zararının maliyeti 600 milyon dolar

Birleşmiş Milletler (BM), 100’den fazla kamyondan oluşan bir filonun Gazze’yi yaklaşık 40 milyon ton molozdan temizlemesinin 15 yıl süreceğini ve bunun 500 milyon dolar ile 600 milyon dolar arasında bir maliyete yol açacağını açıkladı.

BM Çevre Programı tarafından geçen ay yayımlanan değerlendirmeye göre Gazze’de 137 bin 297 bina hasar gördü. Bu, tüm evlerin yarısı anlamına geliyor. Dörtte birinden biraz fazlası yıkılmış, yaklaşık onda biri ağır hasar görmüş ve üçte biri de orta derecede hasar görmüş durumda. Değerlendirmeye göre, ne kadarının geri dönüştürülebileceğine bağlı olarak, molozları dökmek için 250 ila 500 hektarlık devasa depolama alanları gerekecek. Mayıs ayında BM Kalkınma Programı (UNDP), Gazze’de savaş sırasında yıkılan evlerin yeniden inşasının en iyimser senaryoda 2040 yılına kadar sürebileceğini ve bölge genelinde toplam yeniden inşanın 40 milyar dolara mal olabileceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi