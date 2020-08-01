Kıbrıs Rum kesiminde vakalar yeniden artıyor

Kıbrıs Rum kesiminde son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış dikkati çekerken son 24 saatte 25 kişide virüs tespit edildi.

Rum yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1850 test yapıldığı, 25 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1114'e ulaştığı ifade edildi. Virüs tespit edilen 25 kişiden sadece birinin yurt dışından geldiği, 20 vakanın ise temaslı takibi sonucunda tespit edildiği belirtildi. Kıbrıs Rum kesiminde özellikle Limasol kentinde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle testlerin artırılması, kapalı alanlarda maske takmayanlara 300 avro para cezası uygulanması gibi bazı önlemler alındı. KKTC'den "mecbur kalmadıkça Rum kesimine gitmeyin" çağrısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 1212 test yapıldığını ve 1 vakaya rastlandığını açıkladı. Toplam vaka sayısının 145'e yükseldiğini kaydeden Pilli, tedavisi tamamlanan 6 kişinin taburcu edildiğini, 21 hastanın da tedavisinin sürdüğünü belirtti. Bakan Pilli, Rum kesiminde vaka sayısında ciddi artış yaşandığına işaret ederek, vatandaşlara, mecbur kalmadıkça yurt dışına ve Rum kesimine gitmemeleri çağrısında bulundu. AA

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