KİK'ten Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes çağrısı

KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suriye'nin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib ve Hama bölgelerindeki kötüleşen insani durum karşısındaki endişesini ifade etti. Zeyyani, ülkenin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yaptı. KİK Genel Sekreteri ayrıca uluslararası toplumdan, Suriye'deki duruma ilişkin alınan uluslararası meşruiyet kararlarının tamamının uygulanmasının hızlandırılması ve barışçıl bir çözüme ulaşılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istedi. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 123'ü aştı. AA

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