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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

15 Ekim 2020, Perşembe 12:41
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, kendisi için her şeyden önce Kırgızistan'da barış, ülkenin bütünlüğü, halkın birliği ve toplumdaki huzurun önemli olduğunu vurguladı.

Ceenbekov, başkent Bişkek'teki sosyo politik durumun gerginliğini koruduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün yeni Bakanlar Kurulunu onayladım ancak bu gerilimi azaltmadı. Derhal istifam için talepler devam ediyor. Mevcut durum iki taraflı bir çatışmaya yakın. Bir tarafta göstericiler öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Konutlarını korumak için silah kullanmak zorundadır. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyorum. Bu nedenle görevimden istifa etme kararı aldım." 

Yeni Başbakan Sadır Caparov ve diğer politikacılara taraftarlarını Bişkek'ten çıkarmaları ve kent sakinlerine huzurlu bir yaşam sunmaları çağrısında bulunan Ceenbekov, "Hiçbir iktidar ülkemizin bütünlüğüne ve toplumdaki barışa değmez. Yüce Allah hepimizi korusun, toprağımızda huzur ve sükunet olsun." ifadesini kullandı.

Başbakanlık koltuğuna dün oturan Caparov ve diğer politikacıların taraftarları düzenledikleri gösteride Ceenbekov'un istifasını talep etmişti. 

AA

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  • Abidin Haksever

    15.10.2020 13:55:28

    Nihayet rus yanlısı taşaron

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