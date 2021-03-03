Kırım için Rusya'ya yaptırım uygulansın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'daki insan hakları ihlalleri için Rusya'ya yaptırım uygulanmasını istediklerini belirtti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Michel'in dün Donbas bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür eden Zelenskiy, AB'yi Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımama politikasını istikrarlı şekilde sürdürdükleri için takdir ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Kırım'ın özgürleştirilmesi için daha somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, ilhakı dünya gündemine taşımak için 23 Ağustos'ta Kırım Platformu'nu gerçekleştireceklerini kaydetti.

Michel'i platforma davet eden Zelenskiy, AB'nin insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul ettiğini hatırlattı.

Zelenskiy, bu kapsamda yarımadadaki insan hakları ihlalleri için Rusya'ya yaptırım uygulanması için girişimde bulunduklarını hatırlatarak, bunun AB'den Kırım Platformu'na büyük bir destek olacağına dikkati çekti.

Michel de AB'nin Ukrayna'nın egemenliğinin tekrar tesisi için Minsk anlaşması maddelerinin uygulanmasını ve diplomatik gayretleri desteklediklerini vurguladı.

Ayrıca görüşmede iki lider AB-Ukrayna ilişkileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını da ele aldı.