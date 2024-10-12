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12 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kokarca istilası kontrolden çıktı

12 Ekim 2024, Cumartesi 17:00
Karadeniz’de fındık ve çay üreticileri, Kahverengi Kokarca istilasıyla mücadelede çaresiz kaldı. İstilacı böcek, verim kaybına yol açarken, üreticiler yetkililere seslenerek acil çözüm talep ediyor.

Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındık ve çay, ‘Kahverengi Kokarca’ istilasıyla karşı karşıya. Gürcistan’dan Karadeniz’e giren bu böcekler Rize ve Giresun’dan sonra Ordu’nun Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde yaygın olarak görülüyor. Ordu’da fındık bahçelerine giren bu böcekler fındığın kuruttu, çayları yaktı. Fındık ve çay üreticileri elde ettikleri verimin düştüğüne dikkat çekerken Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel Kahverengi Kokarcalar için çözüm önerilerini paylaştı. KARAR’a konuşan tarım yazarı da bakanlığın altı yıl sonra bu böcekler için çalışma başlattığını ancak çözüm için geç kalındığını vurguladı. Özellikle Ordu’da kontrolün kaybedildiğini ve bilerek önlem alınmadığını düşündüğünü ifade eden Adıgüzel, bu durumun bölgedeki madencilik faaliyetleri ile ilgili olabileceğini dile getirdi.

Devlet destek vermiyor

Giresun’da fındık üreticisi Huriye Karaman, bahçelerinde büyük bir tehditle karşı karşıya: Kahverengi Kokarca. Bu istilacı böcek, her bir yaprağın altına 300’e kadar yumurta bırakabiliyor ve bahçelerde adeta yer bırakmıyor. Karaman, “Balkonlardalar, eve girmeye çalışıyorlar. Bahçemde de adım atacak yer kalmadı, fındığım kurudu” diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Karaman, “Ben 20 dönümlük arazimde kahverengi kokarcayla mücadele ediyorum ancak organize mücadele edilmesi gerekiyor. Ben ilacımı sıkıyorum, ziraat mühendisi ile sıklıkla görüşüyorum. ‘Bahçemde ne yapabilirim, nasıl böceği engellerim’ diye. Ancak yan bahçemdeki üretici ‘Allah bilir böceğin gidip gitmeyeceğini’ diyor. Üretici de haklı, devlet destek vermiyor. Bu böcekler fındığı kurutuyor, yaprağını emiyor. Daha önceki senelerde de bu böcek vardı ama bu kadar rahatsız edici değildi” dedi.

Ülkemiz için büyük felaket olur

Tarım Yazarı Gazi Kutlu, Doğu Asya kökenli kahverengi kokarcanın 2017 yılından bu yana Doğu Karadeniz’den Güney Marmara’ya kadar yayılmasının tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023-2025 yıllarını kapsayan bir Kahverengi Kokarca Eylem Planı hazırlamış olsa da, bu adımın altı yıl gecikmeli atılması, sorunun ciddiyetini ortaya koydu. Kutlu, “Özellikle 65 yıldır dünya lideri olduğumuz fındık üretiminde hem verim hem de kalite açısından ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu yıl birçok bölgede zararlının etkileri belirgin şekilde görüldü. Eğer çok geç olmadan kapsamlı bir mücadele başlatmazsak, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız ki, bu ülkemiz için büyük bir felaket olur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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