Kongolular ebola riski nedeniyle hac vazifesini yapamayacak

Suudi Arabistan’ın hacıları Ebola riskinden korumak amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelenlere vize vermeme kararı ülkede üzüntüyle karşılandı.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) hacı adayları, Suudi Arabistan’ın ülkenin kuzeydoğusunda bir yıldır devam eden Ebola salgınını gerekçe göstererek koyduğu vize engelinden dolayı Kurban Bayramı'na buruk sevinçle girecek.

Suudi Arabistan, Dünya Sağlık Örgütünün Ebola için acil durum ilan etmesiyle yaklaşık 2 milyon hacıyı korumak için, Ebola salgınının yaşandığı KDC’den gelecek hiç kimseye vize vermeyeceğini açıkladı.

Benzer bir kararı, Batı Afrika’da 2014-2017 yılları arasında 11 binden fazla insanın hayatına mal olan Ebola salgınında veren Suudi Arabistan, Hz. Muhammed’in günümüz karantinasına işaret eden "Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız." hadisini bir anlamda uyguluyor.

Şimdiye kadar yaklaşık bin 700 kişinin Ebola'dan öldüğü KDC'de, 93 milyonluk nüfusun yüzde 2'sini Müslüman toplumu oluşturuyor. Ülkeden her yıl binlerce kişi hacı olmak için Suudi Arabistan'a gidiyor.

"Karara karşı değiliz ama mahzunuz"

KDC Genel Müftüsü Zaidu Ngongo Amani, "Sağlık güvenliği gerekçesiyle alınan bu karara karşı olmamakla birlikte bundan mahzun olduğumuzu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Hac vazifesinin İslam'ın 5 şartından biri olduğunu belirten Amani, kararın Hz. Muhammed'in (SAV) sünnetine uygun olarak alınmasından dolayı kızgın olmadıklarını, durumu metanetle karşıladıklarını ancak Kurban Bayramı'na buruk bir sevinçle gireceklerini ifade etti.

Müftü Amani, kuzeydoğu bölgesindeki Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınını yaşandığına dikkati çekerek, bunun vize engeli için ciddi ve makul bir gerekçe olduğunu söyledi.

"Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız." hadisi şerifini anımsatan Amani, "Hac döneminde tavaf alanı başta olmak üzere Mescidi Haram, Mina, Müzdelife ve Mescidi Nebevi bölgelerinde insanların dip dibe olduğuna dikkati çekti.

"Salgının sona ermesi için dua bekliyoruz"

Amani, küresel acil durum ilan edilen salgının ülkede sona ermesi için ciddi çabalar verildiğini belirterek, Ebola tehlikesinin ortadan kalkması durumunda KDC'deki hacı adaylarına bir sonraki dönem Hac yolunun açılacağını umduklarını dile getirdi.

Ülkenin Bandundu kentinde 1992'de yaşanan Ebola salgını nedeniyle benzer bir kararın alındığını hatırlatan Amani, bir daha bu durumun yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Kabe'de yapılan dualar makbul. Hac vazifesini yerine getirecek Türk ve diğer Müslüman kardeşlerimizden Ebola salgınının sona ermesi için dua etmelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.