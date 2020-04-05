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5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Korona dünya için büyük bir imtihan

05 Nisan 2020, Pazar 00:22
YUSUF İSLAM: BU SIKINTILI DÖNEMİ ALLAH İLE İRTİBATIMIZI YENİLEMEK VE KENDİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN DEĞERLENDİRELİM.

Manen yenilenmeliyiz

“Bu salgın bize evvelce yapmadığımız şeyleri öğretiyor, yeni bir gerçeklik sunuyor. Kendimizi manevî olarak yenilemeliyiz. Sürekli çatışmalarla boğuşuyoruz. Halbuki gerçek huzur, savaşlardan, karışıklıklardan etkilenmez. Onu bulmalıyız. Ebedî olana yakınlık, İlahî olanla irtibat içinde olmak.”

Sabır ve namaz

“Kur’an diyor ki, ‘Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.’ Sabır kendini kontrol edebilmek, kişinin yaptığı şeye devam edebilmesi, inancını, akl-ı selimini koruyabilmesi anlamlarına geliyor. Çaba sarf edin ve Yaratıcıya bağlanın. Bu şekilde hakikî huzura ulaşabilirsiniz.”

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Korona dünya için büyük bir imtihan

ESKİ ŞARKICI YUSUF İSLAM (CAT STEVENS), KORoNAVİRÜS SALGINININ ALLAH’LA BAĞLANTIMIZI YENİLEMEK VE KENDİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN BİR FIRSAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

1960’lı ve 70’li yılların meşhur söz yazarı ve şarkıcısı Cat Stevens, 1977’de Müslüman olduktan sonraki adıyla Yusuf İslam, özel YouTube kanalından takipçilerine seslendi. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemi Allah’la olan bağlantımızı yenilemek ve kendimizi gözden geçirmek için kullanmamızı tavsiye eden Yusuf İslam, hakiki huzurun Allah’ı bilmekte olduğunu ifade etti.

Ünlü sanatçı Yusuf İslam, 3 Nisan 2020’de takipçilerine şöyle seslendi: “Selamun aleyküm, bağlantı kurabilmemiz çok güzel. Bu pandemi (salgın) bize daha önce yapmadığımız şeyleri öğretiyor. Ve bize yeni bir gerçeklik sunuyor sanki. Belki de kendimizi manevî olarak yenilemeliyiz, bence en önemli şey bu. Çünkü biliyorsunuz, sürekli çatışmalarla boğuşuyoruz. Halbuki gerçek huzur, savaşlardan ya da karışıklıklardan etkilenmez. O yeri, o noktayı bulmalıyız. Ebedi olana yakınlık ve ilahi olanın varlığıyla bağlantı içinde olmak. Gördüğümüz üzere şu sıralar kimse bunu düşünmüyor ama, tekrar o bağlantıyı kurmak ve tüm sarsıntılardan uzak o mertebeyi yakalamak çok önemli. Ki o da her şeye elini uzatmak isteyen, bu yüzden çok müteessir olan egomuzu kontrol etmemizden geçiyor. Tüm bunların ardında, o sessiz, sakin yeri bulmamız lazım. Bunu yapmak da kendinden daha büyük olana derdini anlatmaktan geçiyor. Belki ancak o zaman kişi Rabbisinin karşısında boyun eğer ve rahat bir nefes alabilir.”

“SABIR VE NAMAZLA ALLAH’TAN YARDIM İSTEYİN”

"Kolay bir şey değil ama bunun üzerine düşünmeliyiz" diyen İslam, şöyle devam etti: "Bu vakti kendimizi ölçüp tartmak için kullanmalıyız. Allah yaratılmamış olandır, fakat bizler yaratıldık. Bu noktaya gelmedikçe, Allah’la karşılaştırılınca ne kadar küçük olduğumuzu fark etmedikçe bu dünyada huzur bulamayız. Özellikle kendimizi kendimizle hapsettiğimiz şu günlerde. Tüm bu şartların ve durumların üzerinde olacak o bağlantıyı kurma yollarını bulmalıyız. Kur’an diyor ki, “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.” Sabır bildiğiniz gibi kendini kontrol edebilmek, kişinin yaptığı şeye devam edebilmesi, inancını, akl-ı selimini koruyabilmesi anlamlarına geliyor. Çaba sarf edin ve yaratıcıya bağlanın, işte bu şekilde sizi rahatsız eden şeylerden uzak olarak hakiki huzura ulaşabilirsiniz. Selam üzerinize olsun. Belki de tüm bunlar, bahsettiğimiz şeyleri yapabilecek zamanı bulabileceğimiz bir fırsat hatta bir çeşit hediyedir. Es-selamu aleyküm.”

TERCÜME HABER: EMİNE S. ÇAKIR

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