Korona testlerinin çoğu israf

Microsoft’un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Eşbaşkanı Bill Gates, “sonuçların çok geç çıkması dolayısıyla koronavirüs testlerinin çoğunun “israftan başka bir şey olmadığını” savundu.

CNBC Televizyonu’nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hasta- lığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çık- ması gerektiğini söyledi, “Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik” dedi. ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek “Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz” diye konuştu.

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