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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Koronavirüse yakalandığını açıkladı

13 Ağustos 2020, Perşembe 11:56
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19)  yakalandığını ifade etti.

Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.

Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi öldü.

AA

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