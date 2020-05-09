Koronaya karşı diyaliz tedavisi

Kanadalı bir grup bilim insanı, Covid-19’a karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi ile farklı bir tedavi metodu geliştirdi.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu usulle yeni tip koronavirüsün tedavi edilebildiği bildirildi. Euronews’deki habere göre diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Covid-19’a verdiği cevapla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına sebep olabileceğini gösteren delillere dayandığı vurgulandı. Çalışma grubunun lideri Dr. Chris McIntyre, sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Covid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.