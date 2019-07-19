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Kosova Başbakanı'ndan istifa kararı
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19 Temmuz 2019, Cuma 18:04
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj istifa kararı aldı.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj istifa etti.
AA
Etiketler:
Kosova
,
Başbakan
,
istifa
Okunma Sayısı: 134
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