Kosova'da kripto para üretimi yasaklandı

Kosova, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde kripto para üretimini yasakladı.

Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yılın sonlarında enerji tedarikinde acil durum önlemleri için kurulan Teknik Komitenin tavsiyeleri doğrultusunda Kosova genelinde kripto para üretiminin yasaklanmasını öngören karar aldıklarını belirtti. Komitenin, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkilerine karşı uygulanacak önlemleri belirlemek ve tavsiyede bulunmak üzere iki toplantı yaptığını aktaran Rizvanolli, "Bu Teknik Komitenin tavsiyelerine dayanarak, geçen hafta Kosova Cumhuriyeti topraklarında kripto para üretimini yasaklayan Acil Durum Önlemleri kararını aldım." ifadelerini kullandı. Rizvanolli, kanun uygulayıcı kurumların bu karar doğrultusunda kripto üretim yerlerini belirleyerek tüm ilgili kurumların desteğiyle söz konusu faaliyetleri durduracaklarını vurguladı. Bakan Rizvanolli, Kosova halkının yaşam koşullarını daha fazla zorlaştırmadan enerji krizinin üstesinden gelmeyi amaçladıklarını kaydetti. AA

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