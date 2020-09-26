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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 32 milyon 792 bini geçti

26 Eylül 2020, Cumartesi 15:51
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 993 bin 971 kişi öldü.

Vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyon 792 bin 505'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 190 bin 598 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 607 bin 936 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 244 bin 184 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 208 bin 440 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 908 bin 748), Brezilya (4 milyon 692 bin 579), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (798 bin 317), Peru (794 bin 584), İspanya (735 bin 198), Meksika (720 bin 858), Arjantin (691 bin 235), Güney Afrika (668 bin 529), Fransa (513 bin 34), Şili (453 bin 868), İran (439 bin 882), İngiltere (423 bin 236), Bangladeş (356 bin 767), Irak (341 bin 699), Suudi Arabistan (332 bin 329), Türkiye (311 bin 455), Pakistan (309 bin 581), İtalya (306 bin 235) ve Filipinler (301 bin 256)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (140 bin 709), Hindistan (93 bin 440), Meksika (75 bin 844), İngiltere (41 bin 936), İtalya (35 bin 801), Peru (32 bin 37), Fransa (31 bin 661), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 222), Kolombiya (25 bin 103), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 312), Arjantin (15 bin 208), Şili (12 bin 527), Ekvador (11 bin 236) ve Endonezya (10 bin 308)." 

AA

Etiketler: Kovid-19
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