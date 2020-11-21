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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 58 milyona yaklaştı

21 Kasım 2020, Cumartesi 11:36
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 377 bin 762 kişi öldü.

Vaka sayısı 57 milyon 910 bin 582'ye çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 108 bin 895 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 423 bin 295 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 274 bin 726 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 260 bin 283 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 50 bin 613), Brezilya (6 milyon 20 bin 164), Fransa (2 milyon 109 bin 170), Rusya (2 milyon 39 bin 926), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 473 bin 508), Arjantin (1 milyon 359 bin 42), İtalya (1 milyon 345 bin 767), Kolombiya (1 milyon 233 bin 444), Meksika (1 milyon 25 bin 969), Peru (946 bin 87), Almanya (901 bin 659), İran (828 bin 377), Polonya (819 bin 262), Güney Afrika (762 bin 763), Ukrayna (598 bin 85), Belçika (553 bin 680), Şili (537 bin 585) ve Irak (531 bin 769)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:​​​​​​​

"Brezilya (168 bin 662), Hindistan (132 bin 764), Meksika (100 bin 823), İngiltere (54 bin 286), İtalya (48 bin 569), Fransa (48 bin 265), İran (43 bin 896), İspanya (42 bin 619), Arjantin (36 bin 790), Peru (35 bin 484), Rusya (35 bin 311), Kolombiya (34 bin 929), Güney Afrika (20 bin 759), Endonezya (15 bin 678), Belçika (15 bin 352), Şili (15 bin 3), Almanya (14 bin 76), Ekvador (13 bin 95), Polonya (12 bin 714), Türkiye (12 bin 84), Irak (11 bin 883), Kanada (11 bin 334) ve Ukrayna (10 bin 598)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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