Kovid-19 aşısının zorunlu olmasını gereksiz buluyoruz

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, ülkede belirli gruplara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Buyx, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’ye yaptığı açıklamada, Etik Kurulunun belirli şartlarda bazı meslek gruplarında çok dar ve sınırlı şekilde aşı zorunluluğu getirilebileceği üzerine düşünülebileceğini belirttiğini hatırlatarak, “Ancak bu şartların geçerli olmadığını söyleyebili-rim.” dedi. Bir taraftan risk altındakileri korumanın başka yolları bulunduğunu, diğer taraftan da çeşitli meslek grupları için Almanya’da, Fransa’dakinden çok daha iyi aşılama oranları bulunduğunu ifade eden Buyx, “Sağlık çalışanları ve öğretmenler için gerçekten harika aşı oranlarımız var. Bu yüzden buna hiç ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da halkın yüzde 58,7’sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 43’üne de ikinci dozu uygulandı.

