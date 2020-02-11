Kremlin: Türkiye anlaşmayı uygulamak zorunda

Kremlin, İdlib’deki durumun ‘endişe verici’ olduğunu, Türkiye ile Rusya arasındaki ‘mutabakat muhtırası’nın uygulanmak zorunda olduğunu bildirdi.

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu şehit olmasının ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Diken’in haberine göre, Suriye hükümeti de dün ülkenin kuzeydoğusundaki otoyolu 2012 yılından sonra ilk defa kontrolü altına almıştı. Açıklamada aynı zamanda Suriye ve Rusya’ya ait kuvvetlere yapılan bütün ‘terör‘ saldırılarının durdurulması gerektiği belirtildi.

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