Kudüs ve Filistin Müftüsünden 'Mescid-i Aksa' uyarısı

Şeyh Muhammed Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Filistinlileri işgalci İsrail'e karşı durmak için Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya gitmeye çağırdı.

Yahudi yerleşimciler ve radikallerin perşembe günü Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yaptığını kaydeden Hüseyin, bunun tüm dünyadaki Müslümanların inancına yönelik tehlikeli çağrılar olduğunu ifade etti.

Hüseyin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınlarını kolaylaştıran işgal yönetiminin, tüm Müslümanları rahatsız eden bu suçun sonuçlarından sorumlu olduğunu aktardı.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.