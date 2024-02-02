Kudüs ve Gazze’ye destek çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu yıl 2-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek “Dünya Kudüs Haftası” etkinlikleri kapsamında Kudüs ve Gazze’ye destek için barışçıl gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bildiride “Filistin halkının özgürlükleri için savaştığı ve bir kahramanlık ve kurtuluş destanının yazıldığı bugünlerde tüm dünyayı Gazze ve Filistin’de yaşanan acı olaylara karşı ses vermeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. İslam dünyasının birçok ülkesinde İslami oluşumların, hareketlerin ve kurumların “Dünya Kudüs Haftası” dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştireceğine işaret edilen bildiride tüm Müslümanlardan bu konuda duyarlılık beklendiği kaydedildi. AA

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