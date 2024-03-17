Kumdan pirinç topluyorlar

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde temel gıdalara erişimde ciddi sıkıntı yaşayan Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde havadan indirilen yardımlardan bir kısmının denize dökülmesi bir kısmının da sahilde yere saçılması sonucu bölgeye gelen Filistinliler, gıda maddelerini kumdan toplamak zorunda kaldı. Kum ve çakıllar arasındaki makarna, pirinç, yeşil mercimek ve çeşitli bakliyatları ramazan ayında iftarlarını yapabilmek ve çocuklarına yiyecek bir şeyler götürebilmek için toplayan babalar, bunları elekten geçirip ayıklayarak ailelerine götürmeye çalıştı. AA

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