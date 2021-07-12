Kur’an okulundan 117 hafıza icazet

SENEGAL’İN BAŞŞEHRİ DAKAR YAKINLARINDAKİ BOUNE KÖYÜ’NDE BULUNAN AHMED SAKHİR LO ENSTİTÜSÜ’NDE 117 ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADI.

Senegal’İn başşehri Dakar’ın en büyük Kur’ân okulunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Dakar yakınlarındaki Boune Köyü’nde bulunan Ahmed Sakhir Lo Enstitüsü’nde 117 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ve “Hafla” adı verilen icazet törenine, öğrenciler, veliler, Batı Afrika ülkelerinden din adamları, basın mensupları ve dâvetliler katıldı. Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve Filistin’in Dakar Büyükelçiliği’nden diplomatların hazır bulunduğu törende, çocuklardan oluşan ilâhî korosu çeşitli eserler seslendirdi, geçen dönemlerde icazet alan hafızlar ve enstitüde görevli hocalar konuşmalar yaptı. Yaşları 9 ila 13 arasında değişen 117 öğrenci, duâların ardından icazetlerini aldı. Törenden sonra konuşan icazet alan öğrencilerden Ousmane Cisse, 2 yıllık eğitimin sonunda hafız olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cisse, kendisini yetiştiren hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Öğrencilerden Mariama Sarr da heyecanını kelimelerle ifade edemediğini ve hayattaki en büyük ödülün hafızlık olduğunu dile getirdi. AA

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