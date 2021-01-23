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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kuraklık kritik seviyeyi geçti

23 Ocak 2021, Cumartesi 19:55
Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), “Kuraklık kritik seviyeyi geçti. Türkiye’de büyük bir kuraklık bekleniyor. Özellikle de şehirde yaşayan insanlar su temini konusunda ciddi sorunlar yaşayabilir” uyarısında bulundu.

Dünya Yaban Hayatı Fonu, (WWF) Türkiye’de İstanbul ve Ankara dahil omak üzere 10 şehirde su kıtlığı yaşandığını belirtti. Euronews’deki habere göre Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi’nin (NASA) kuraklıkla ilgili uydu verileri raporu sonrası Türkiye’ye bir uyarı da WWF’den geldi. Kurumun iklim değişikliği, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakalı 5 yıllık verilerin analizine göre, Türkiye’de büyük bir kuraklık beklendiği ve özellikle de şehirde yaşayan insanların su temini konusunda ciddî sorunlar yaşayabileceği kaydedildi. Yapılan açıklamada Türkiye’nin su kıtlığı riski oranının 2.78’e düştüğü, dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin’de bu oranın 3.67 olduğu belirtildi. 

‘Su kıtlığına asıl sebep yanlış yönetim ve kaçak kullanımdır’

Türkiye Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) verilerine göre su sıkıntısı çeken ülkeler arasında en üst seviyenin bir altı olan “yüksek stres” kategorisinde yer alıyor.  WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, video konferans sistemiyle yaptığı açıklamasında, iklim değişikliğinin şehirlerdeki suyu azalttığını ancak bu duruma asıl yanlış planlamanın sebep olduğunu belirterek, “Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir. Bunun yanında talep yönetiminin doğru yapılamaması ve suyun yanlış taksim edilmesi de diğer büyük sebeplerdir.” diye konuştu. 

Etiketler: kuraklık, kritik, seviye
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