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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel ateşkes çağrıları, salgın sürecinde bile karşılık bulmadı

27 Mayıs 2020, Çarşamba 20:34
BM Genel Sekreteri Guterres, ''Küresel ateşkes, pandemiyle daha güçlü mücadele ve savunmasız insanlara insani yardım için koşullar sağlayacak diyaloğun önünü açacaktı ama bu çağrı somut eyleme dönüşmedi.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin çatışma bölgelerinde sivillerin korunmasını görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yaptığı küresel ateşkes çağrılarının duyulmadığından yakındı. 

Salgının savaş bölgelerindeki siviller için büyük bir tehdit teşkil ettiğine dikkati çeken çeken Guterres, ''Mart ayındaki küresel ateşkes çağrım çatışmalara son verip pandemiyle mücadeleye odaklanmayı hedefliyordu. Küresel ateşkes, pandemiyle daha güçlü mücadele ve savunmasız insanlara insani yardım için koşullar sağlayacak diyaloğun önünü açacaktı ama bu çağrı somut eyleme dönüşmedi.'' diye konuştu.

Özellikle Libya ve Yemen'de salgına rağmen çatışmaların hız kazandığına işaret eden Guterres, ''Libya ve Yemen dahil çatışma bölgelerindeki saldırılarda silahlı insansız hava araçlarının kullanımı giderek artıyor. Uluslararası hukukun bunların kullanımına yönelik ağırlığını yeniden ortaya koymasını sağlamalıyız.'' dedi.

BM'nin Libya'da 1 Nisan ve 18 Mayıs arasında 58 sivilin öldüğünü ve 190 sivilin ise yaralanGudığını belgelediğini belirten Guterres, savaş bölgelerinde sivillerin korunmasına yönelik ise neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Geçen sene 20 binden fazla sivil çatışmalarda öldü

Guterres, ''Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye, Ukrayna ve Yemen'de geçen sene 20 binden fazla sivil öldü ve yaralandı. Geçen sene patlayıcı silahlar nedeniyle ölenlerin yüzde 90'ı sivildi.'' dedi.

Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise geçen sene binin üzerinde saldırıda 199 sağlık çalışanın öldüğünü belirtti.

Guterres, salgın döneminde bazı ülkelerde sağlık sistemleri ve altyapılara karşı siber saldırıların da arttığı uyarısında bulundu.

AA

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