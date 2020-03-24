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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel ateşkes çağrısı

24 Mart 2020, Salı 17:00
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsle mücadele maksadıyla, “Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Kovid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.  Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin ve mültecilerin koronavirüs salgınından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, “Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum.” şeklinde konuştu.

Savaşa son verip koronavirüsle mücadele edilmeli

Guterres, “Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. Kovid-19’a karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor.” ifadesini kullandı. Savaş hastalığına son verilip dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, “Bu da ancak tüm savaşların durmasıyla başlayabilir ve insanlığın şu an buna her şeyden daha fazla ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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