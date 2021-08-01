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2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Küresel çapta ‘açlık’ uyarısı

01 Ağustos 2021, Pazar 17:00
BM gelecek 3 ay içerisinde küresel çapta açlık seviyesinin artacağını, milyonlarca insanın etkileneceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler, gelecek 3 ay içerisinde küresel çapta 23 noktada açlık seviyesinin artacağı, buna bağlı olarak milyonlarca insanın etkileneceği uyarısında bulundu. Euronews’deki habere göre BM’ye bağlı iki kurum tarafından yapılan açıklamada, aralarında Etiyopya’nın Tigray bölgesi, Yemen, Madagaskar’ın güneyi, Nijerya’nın kuzeyi ile Güney Sudan’ın da olduğu 23 farklı bölgede açlık seviyesinin artmasının beklendiğini bildirdi. BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı, “Açlık Noktaları” başlıklı son raporunda, ağustos ve kasım ayları arasında “akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesinin muhtemel olduğunu” bildirdi.

Etiyopya’nın listenin başında yer aldığı ve insanî yardımların hızlı bir şekilde sağlanmaması halinde açlık ve ölümle karşı karşıya kalan insan sayısının 401 bine yükseleceği uyarısında bulunuldu. Bu rakam, Somali’de 2011’de yaşanan kıtlıktan bu yana en yüksek seviye olarak görülüyor. Son 40 yılın en kurak mevsimini yaşayan ada ülkesi Madagaskar’ın güneyinde, ekinlerin, kuraklığın yanı sıra zararlı böcek saldırısı altında olduğuna işaret edildi. Buna bağlı olarak gıda fiyatlarının yükseldiği ve eylül ayına kadar en az 14 bin kişinin açlık ve ölümlerin yaşanacağı akut gıda güvensizliğine sürüklenebileceği aktarıldı. Her iki BM ajansı da, 28 bin kişinin acil yardıma ihtiyacının olduğu, bu sayının ise yıl sonuna kadar ikiye katlanmasının muhtemel olduğu bildirdi.

41 milyon insan kıtlık riskiyle karşı karşıya

“Akut açlık sadece ölçekte değil, aynı zamanda şiddette de artıyor” denilen BM ajanslarının Cuma günü yayımlanan raporunda, “Genel olarak, dünya çapında 41 milyondan fazla insan, âcil kurtarıcı yardım almamaları halinde kıtlık veya kıtlık benzeri şartlara düşme riskiyle karşı karşıya” ifadelerine yer verildi. Roma merkezli iki kurum, 23 sıcak noktada hayat kurtarmak için âcil insanî yardım çağrısında bulunarak, kıtlık ve ölümü önlemek için yardımların özellikle en yüksek seviyedeki 5 yerde kritik öneme haiz olduğu belirtildi. Bu noktaların Etiyopya’nın Tigray bölgesi, Madagaskar, Güney Sudan, Yemen ve Nijerya olduğu ifade edildi.

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