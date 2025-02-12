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12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Küresel hukuka saldırı - Trump dünyayı ateşe atıyor

12 Şubat 2025, Çarşamba 11:37
ABD BAŞKANI TRUMP’IN GAZZE, PANAMA, KANADA, GRÖNLAND AÇIKLAMALARI VE UCM YAPTIRIMI ENDİŞE İLE TAKİP EDİLİYOR.

BM, UCM KARARINI KINADI

BM raportörleri, Trump'ın, UCM yetkililerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Trump'ın, UCM, mahkeme personeli ve onunla işbirliği yapan kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanmasını yetkilendiren kararı imzalamasından ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, bu uygulama kınandı.

ADALET SİSTEMİNİN KALBİ HEDEF

Karar, küresel hukukun üstünlüğüne saldırıdır ve uluslararası adalet sisteminin tam kalbini hedef alıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, bunun getireceği malî kısıtlamaların, dünya genelinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaları ve UCM'yi zayıflattığı bildirildi.

TRUMP: KIYAMET KOPSUN

Esİr değişimini askıya alan HAMAS’ı tehdit eden Trump, Gazze'deki tüm esirlerin Cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

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Uluslararası adalet sistemini hedef alıyor

BM raportörleri ABD Başkanı Donald Trump’ın UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararına imza atmasını kınayarak, dünyanın ateşe atıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararına imza atmasını kınarken, bu kararın, küresel hukukun üstünlüğüne saldırı olduğunu bildirdi.

BM raportörleri, Trump’ın, UCM yetkililerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Trump’ın, UCM, mahkeme personeli ve onunla işbirliği yapan kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanmasını yetkilendiren kararı imzalamasından ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, bu uygulama kınandı.

Uluslararası adalet sistemini hedef alıyor

“Karar, küresel hukukun üstünlüğüne saldırıdır ve uluslararası adalet sisteminin tam kalbini hedef alıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, bunun getireceği malî kısıtlamaların, dünya genelinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaları ve UCM’yi zayıflattığı bildirildi. Açıklamada, UCM’nin yargı yetkisinin, uluslararası hukuka aykırı kullanılmadığına vurgu yapılarak, Trump’ın UCM’ye yaptırım kararının mahkemenin çalışmalarını ciddi anlamda baltaladığı kaydedildi. “ABD bu kararla, UCM’yi cezalandırmaya çalışarak savaş suçlularını güçlendirdi” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, kadın ve çocuklar dahil dünyanın dört bir yanındaki binlerce mağdurun adalet ve tazminattan mahrum bırakıldığının altı çizildi. Cenevre - aa

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Esir değişimine erteleme

Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti. İstanbul - aa

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Esir aileleri: Ateşkes bozulmasın

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.  İstanbul - aa

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İsrail ateşkesi ihlâl ediyor

Gazze’de ateşkesin başlangıcından bu yana İsrail ordusu 25 kişiyi öldürdü. İsrail’in Gazze’de ateşkes sürecindeki ihlallerinde 564 Filistinli yaralandı. Ateşkes anlaşmasında yer alan insanî yardımların Gazze’ye girişini kısıtlayan İsrail, aynı zamanda hasta ve yaralıların bölgeden tahliyesini de engelledi. Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini ifade etti. Gazze - aa

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Trump’tan Hamas’a tehdit: Kıyamet kopsun

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği imza töreninde Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas’ın Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Trump, cumartesi günü öğlen 12.00’ye kadar Gazze’deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, “Sonra kıyamet kopsun” yorumunu yaptı. Washington - aa

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Trump Gazze’ye “çökme” planında ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump,  Fox News kanalına verdiği röportajda Gazze’yi devralma planına ilişkin konuştu. Gazze’deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün’de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini ifade eden Trump, Gazze’yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti. Trump, “Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze’nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak” dedi. Ankara - Anka

AA

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