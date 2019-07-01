'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’na (ILO) göre, küresel ısınmanın getirdiği sorunlar, 2030 yılında 80 milyon tam zamanlı iş kaybına yol açacak.

ILO araştırmasına göre, bu yüzyılın başında hava sıcaklığında beklenen 1,5 derece artış, dünyadaki çalışma saatlerinde yüzde 2,2 oranında iş kaybı oluşturacak. Söz konusu oran 80 milyon tam zamanlı iş kaybına yol açarken, bunun mali zararı 2,4 milyar dolar olacak.

Konu ile ilgili rapora göre, küresel ısınmanın getirdiği sıcaklık stresi, en fazla açık alanda çalışılan tarım ve inşaat sektöründekileri olumsuz etkileyecek. Dünyada tarım sektöründe 960 milyona yakın kişi çalışıyor.

En fazla mağdur olacaklar çiftçiler

Rapora göre, küresel ısınma, 2030 yılına kadar çiftçilerin çalışma saatlerinde yüzde 60’ını, inşaat sektöründekilerin çalışma saatlerinde ise yüzde 19 oranında kayba yol açacak.

Küresel ısınma yüzünden iş saati kaybından en fazla Güney Asya ve Batı Afrika ülkeleri etkilenecek. Bu bölgelerde 2030 yılına kadar çalışma saatlerinin yüzde 5’i, küresel ısınma yüzünden kayba uğrayacak.

Buna göre, Güney Asya’da 43 milyon iş, Batı Afrika’da ise 9 milyon iş 2030 yılına kadar küresel ısınma yüzünden kaybolacak.