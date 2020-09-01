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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Küresel ısınma senaryoları korkutuyor

01 Eylül 2020, Salı 23:43
Bilim insanları, buzul erimelerinin tahminlerinden daha hızlı arttığını belirterek, ileride deniz seviyesinin yükselmesiyle meydana gelebilecek kıyı taşkınları hakkında uyardı.

Erime oranları hızla artan Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları, 1990’lardan bu yana küresel deniz seviyesini 1,8 cm yükseltti ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin en kötü iklim ısınma senaryolarıyla eşleşiyor. Leeds Üniversitesi ve Danimarka Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu oranlar devam ederse, buz tabakalarının deniz seviyelerini 17 cm daha yükseltmesi ve kıyı şehirlerde yaşayan 16 milyon insanı su baskınına maruz bırakması bekleniyor.  Buz tabakaları ilk olarak 1990’larda uydu tarafından izlendiğinden beri, Antarktika’dan gelen erime, küresel deniz seviyelerini 7,2 mm yükseltirken, Grönland 10,6 mm katkıda bulundu. Ve son ölçümler, dünya okyanuslarının her yıl 4 mm arttığını gösteriyor. Leeds Üniversitesi Polar Gözlem ve Modelleme Merkezi’ndeki çalışma ve iklim araştırmacısı, “Buz tabakalarının, okyanusların ve atmosferin ısınmasına tepki olarak artan miktarda buz kaybedeceğini tahmin etsek de, erime hızları hayal edebileceğimizden daha hızlı arttı. Erime, bize rehberlik etmek için kullandığımız iklim modellerini geride bırakıyor ve deniz seviyesinin yükselmesinin meydana getirdiği risklere hazırlıksız olma tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Deniz taşkınları uyarısı

Sonuçlar, Nature Climate Change dergisinde dün yayınlanan bir çalışmada yayınlandı. Buz Levha Kütle Dengesi Karşılaştırma Alıştırması’ndan (IMBIE) uydu araştırmalarından elde edilen en son sonuçları iklim modellerinden hesaplamalarla karşılaştırıldı. Phys.org’daki habere göre yazarlar, buz tabakalarının son büyük IPCC raporundaki en kötü iklim ısınma senaryolarının öngördüğü oranda buz kaybettiği konusunda uyarıyorlar. Leeds’deki Dünya ve Çevre Okulu’nda çalışmanın yazarlarından ve iklim araştırmacısı Dr. Anna Hogg şunları söyledi: “Buz tabakası kayıpları en kötü iklim ısınma senaryolarımızı takip etmeye devam ederse, deniz seviyesinden 17 cm’lik ek bir artış beklemeliyiz. Bu, dünyanın en büyük kıyı şehirlerinin çoğunda fırtına dalgalanmalarını ikiye katlamaya yeter. “

Sadece Antarktika ve Grönland’da değil

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nde çalışmanın ortak yazarı ve iklim araştırmacısı Dr. Ruth Mottram, “Suyun yükselmesine sebep olan sadece Antarktika ve Grönland değil. Son yıllarda binlerce küçük buzul erimeye veya yok olmaya başladı. Tamamen, 2014’te “ölü” olarak ilân edilen İzlanda’daki Ok buzulunda gördüğümüz gibi. Bu, buzun erimesinin artık deniz seviyesinin yükselmesine ana katkı olarak ele alındığı anlamına geliyor. “

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