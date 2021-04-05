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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Küresel salgında dünya genelinde son durum

05 Nisan 2021, Pazartesi 22:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 132 milyon 229 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 869 bini, iyileşenlerin sayısı 106 milyon 441 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 429 bine, Brezilya'da 12 milyon 984 bine, Hindistan'da 12 milyon 683 bine ve Fransa'da 4 milyon 833 bine ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 664 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları ilk defa 100 binin üzerine çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi.

Hindistan'ın ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladığı bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak faaliyet gösteren lüks restoranlarda yemek yiyerek Kovid-19 kısıtlamalarını deldiği ileri sürüldü.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de salgından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a yardımda bulunulması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi Kovid-19'a yakalandı.

Fransa’da ayrıca başkent Paris ve çevresinde Kovid-19'a yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

İngiltere'de tüm vatandaşlara haftada iki kez hızlı Kovid-19 testi sunulacağı bildirildi. Buna göre, ücretsiz dağıtılacak ve 30 dakikada sonuç verecek Kovid-19 testi, 9 Nisan'dan itibaren haftada iki kez olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara sunulacak.

Almanya'da yapılan araştırma, ülkede yaşayanların üçte ikisinin federal hükümetin 21 Eylül'e kadar herkese Kovid-19 aşısı yapılacağı vaadine inanmadığını ortaya koydu.

Yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefinden şu ana kadar çok uzakta gözüken İspanya, yeni doz aşıların gelmesiyle süreci hızlandırmaya başladı. Kovid-19 aşılama sürecine 27 Aralık 2020'de başlayan İspanya'da şu ana kadar yaklaşık 10 milyon kişi ilk doz aşıyı olurken aşı sürecini tamamlayanların sayısı 3 milyonu buldu.

Japonya, Pfizer ile BioNTech üretimi Kovid-19 aşılarının bugüne kadarki en yüksek miktarda dozunu teslim aldı. Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 1 milyon 989 bin dozluk 11'inci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Suudi Arabistan, Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Güney Kore'de Ekim 2020'den bu yana toplamda 330 kişide Kovid-19'un İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen türleri tespit edildi.

Filipinler'de vaka sayılarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından geçen hafta Manila ve etrafındaki 4 bölge için ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren bir hafta daha uzatıldı.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te de virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılamayacak. Söz konusu saatlerde alışveriş merkezleri ile mağazalar kapatılırken toplu taşıma hizmetleri durduruldu, bankaların günde 2,5 saatten fazla hizmet vermesi yasaklandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, vücudundaki antikor seviyesinin yeterli olduğunu belirterek, Kovid-19 aşısı olmayı şimdilik tercih etmediğini söyledi.

Kosova'da 18 Nisan'a kadar kafe ve restoranların kapatılması kararının alındığı, yerel saatle 22.00-05.00'te kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ifade edildi.

AA

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