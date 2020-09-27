"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Küresel salgında son durum

27 Eylül 2020, Pazar 22:21
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 211 bine, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon, iyileşenlerin sayısı da 24 milyon 532 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 299 bin, Hindistan'da 6 milyon 50 bin, Brezilya'da 4 milyon 719 bin, Rusya'da 1 milyon 151 bine çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.

Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısından fazlasının salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi. Bu bağlamda, 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü açıldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri için yeniden müracaatların yapılacağı "İtemerna" uygulamasının, bugün itibarıyla aktifleştirileceğini duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doktorlar psikolojik olarak çok yıprandı

    Günlük 4 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Faiz belâsı canavarlaştı

    “Gençliğimizi kaybediyoruz”

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ediyor

    Küresel salgında son durum

    BM: Çatışmalara derhal son verilsin

    Derbide golsüz beraberlik

    Almanlar 3 Ekim’de camilerle tanışacak

    Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde

    ABD'de son 24 saatte 713 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Azerbaycan'dan 'savaş hali' ilanı

    Suudi Arabistan'dan ''umre'' açıklaması

    Ermeni ateşi altındaki Azerbaycan köyünden dünyaya çağrı

    Millet 45, Cumhur 42

    Şiddet olaylarını birlikte önleyelim

    Arakanlı kadınlar açlık grevinde

    'Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz'

    Gökçeada açıklarında deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalete yine siyaset gölgesi düştü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ailesindeki son vefatlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bir ben mi yandım?
    Faruk ÇAKIR

    Hak ve hukuk geçer akçe olacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarikat ve cemaatlerde suçun şahsiliği
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’a talebe olması dolayısıyla sürekli açığını aradılar
    Abdurrahman AYDIN

    Risale-i Nur Hoca veya izah ister mi?
    Mehmet KARA

    Sokakla irtibat koptukça kopuyor
    Risale-i Nur'dan

    Muhalefet, meşrû bir adalet unsurudur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.