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8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Küresel salgında son gelişmeler

08 Ocak 2021, Cuma 22:53
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 88 milyon 893 bini, ölenlerin sayısı 1 milyon 913 bini, iyileşenlerin sayısı 63 milyon 807 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 147 bini, Hindistan'da 10 milyon 415 bini, Brezilya'da 7 milyon 961 bini ve Rusya'da 3 milyon 355 bini aştı.

ABD'de yapılan bir araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye geleceklere, son 72 saatte alınmış negatif Kovid-19 test sonucu zorunluluğu getiren İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği aşının yaygın kullanımını onayladı.

Ülkede son 24 saatte 1325 kişinin ölmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilirken, başkent Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi.

İtalya'da bir aşı merkezinde gün sonunda fazla gelen aşıların, sağlık çalışanlarınca kendi yakınlarına yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılmasını sağlayacak onay için gelecek hafta başvuru yapabileceği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.

AB, BioNTech/Pfizer aşısından 300 milyon doz daha alarak toplam doz miktarını 600 milyona yükseltti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

Belçika'da salgına karşı ekimden beri devam eden tedbirlerin en az iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Belçika federal hükümeti, aşı kampanyasını hızlandırarak, yeterli miktarda doz olması halinde nüfusun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılayacak şekilde plan hazırladı.

Ukrayna, "sıkılaştırılmış karantina rejimi"ne geçti

Ukrayna, vaka sayısının artmasının önüne geçmek amacıyla 8-24 Ocak'ta "sıkılaştırılmış karantina rejimi"ne geçti. Bu kapsamda, çocuk yuvaları hariç okulların kapalı olacağı, restoran ve kafelerin sadece paket servis kapsamında çalışacağı bildirildi. Toplu taşımanın normal şartlarda çalışacağı ülkede, kültürel, sportif, sosyal toplu etkinliklerin düzenlenmeyeceği, alışveriş merkezleri, spor salonları, havuzlar, sinema, tiyatro ve gece kulüplerinin kapalı olacağı kaydedildi.

Çin'in başkenti Pekin'de vaka sayılarının son günlerde artmasının ardından mabetler geçici olarak kapatıldı, geniş çaplı kutlama etkinlikleri bir aylığına askıya alındı. Ülkenin Nangong kentinde Kovid-19 testi yaptırmayanları bildirenlere 500 yuan (77 dolar) ödeneceği belirtildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile İngiltere menşeli aşıların ithalatını yasakladığını duyurmasının ardından İran Kızılayı, ABD'den getirilecek 150 bin Pfizer aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mart ayı sonuna kadar 16 yaş üstü İsraillilerin tamamına aşı yapılacağını söyledi.

Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylandığını duyurdu.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Fetva Komisyonu, bugün düzenlenen toplantıda, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Afrika'da salgının en az görüldüğü ülke olan Seyşeller, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşının alımı için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya ordusunun, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu nedeniyle bölgede salgının hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs Rum kesiminin, salgınla mücadele kapsamında 10-31 Ocak'ta kapanmaya gideceği açıklandı.

AA

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