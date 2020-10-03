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3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgının son 24 saatinde yaşananlar

03 Ekim 2020, Cumartesi 21:39
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyona yaklaşırken, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 35 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyonu aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 559 bin, Hindistan'da 6 milyon 509 bin, Brezilya'da 4 milyon 882 bin, Rusya'da 1 milyon 204 bine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibarıyla gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Hindistan'da 1069 kişinin daha ölmesiyle salgında ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden uygulamaya geçirildi. Bugünden itibaren bir hafta süreyle yeniden uygulanacak kısıtlamalar kapsamında başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik ve spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak. Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kalınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.

Gazze Şeridi'nin birçok kentinde, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan camilerin açılmasına karar verildi.

Danimarka Ulaştırma Otoritesi, salgın nedeniyle iptal edilen uçuşlar için bilet iadesini geciktiren 12 hava yolu şirketine, 1 Aralık’a kadar ödeme yapmaları yönünde süre tanıdı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı özel laboratuvarlardaki fiyat farklılıklarının önüne geçmek amacıyla bireysel olarak talep edilen Kovid-19 PCR testi için tavan fiyatın 900 bin rupiah (yaklaşık 61 dolar) belirlendiğini açıkladı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, vakaların yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletinde özel tedbirler alınacağını duyurarak, alışveriş merkezi, petrol istasyonu ve restoran gibi işletmelerin çalışma saatlerinin sınırlanacağını söyledi.

Arjantin'de, bir günde 14 bin 687 kişide virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 779 bin 689'a çıktı. Ülkede, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Kazakistan'da 6 Ekim'den itibaren ülkeye giriş yapacak yabancılar için yeni kurallar uygulanacağı açıklandı. Yeni kararnameye göre, yurt dışından hava yoluyla gelen yabancılar, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren son 72 saat içinde yapılan belge olmadan ülkeye giremeyecek veya söz konusu belgesi olmayanlar uçağa alınmayacak. Yeni uygulama gereği, ülkeye dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin belgesi olmayan Kazakistan vatandaşları ise test yaptırmak üzere karantinaya alınacak.

Gürcistan'da son 24 saatte 471 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük rakam kaydedildi. Toplam vaka sayısı 7 bin 605’e yükseldi.

Umman hava yolu şirketlerinden Salam Air, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı. 

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, Kovid-19'a yakalandı.

AA

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