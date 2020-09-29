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29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Kuveyt Emiri es-Sabah vefat etti

29 Eylül 2020, Salı 17:07
Reuters'ın, devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre Kuveyt'in iktidar Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Sabah, vefat etti.

Kuveyt devlet televizyonundan yapılan açıklamada Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında öldüğü ifade edildi.

91 yaşındaki Kuveyt Emiri Kuveyt Emiri Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, uzun zamandır ABD'de tedavi görüyordu.

KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL CABİR ES SABAH KİMDİR?

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu. 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti. Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıdır.

930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev yaptı.

1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Sabah kendisini Temmuz 2003'te Şeyh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ın yerine başbakan olarak atayan önceki Emir Cabir Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ın üvey kardeşidir.

Daha önce 1963-2003 arası 40 yıl sureyle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve dünyanın en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanları'ndan biridir.

13 Temmuz 2003 - 29 Ocak 2006 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yaptı.

AA

Etiketler: Kuveyt Emiri es-Sabah
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