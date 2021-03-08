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8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Kyoto Deklarasyonu' kabul edildi

08 Mart 2021, Pazartesi 13:19
Japonya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresinde" suçun önlenmesi, ceza adaleti, hukukun üstünlüğü ve uluslararası iş birliğini vurgulayan "Kyoto Deklarasyonu" kabul edildi.

Japonya'nın Kyoto şehrinde yüz yüze ve çevrim içi formatta düzenlenen BM 14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'nde 152 üye ülke, 37 hükümetler arası kuruluş, 114 sivil toplum örgütü temsilcileri dahil toplamda 5 bin 600 katılımcı yer aldı.

Gelecek 5 yıl boyunca suçun önlenmesi ve ceza adaletinin sağlanmasına yönelik uluslararası iş birliğini hedefleyici yol haritası kabul edilen "Kyoto Deklarasyonu", kongre açılışında katılımcı delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kongreye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly mesaj gönderdi.

Guterres mesajında, yüksek düzeyde eşitsizliğin; ekonomik istikrarsızlık, yozlaşma, finansal krizler, artan suç ile zayıf fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkili olduğunu söyledi.

"Devletler ve nüfusları arasında sosyal anlaşmanın yenilenmesinde suçun önlenmesi, ceza adaleti ve hukukun üstünlüğü kilit rol oynuyor." ifadesini kullanan Guterres, kongrenin bu konulara yönelik sorumlulukları hedeflediğini belirtti.

2030 hedefleri

Bozkır ise suç faaliyetinin her ülkede sürdüğünü ve gittikçe artarak sınırları aştığını belirterek, Kyoto Deklarasyonu ile insanların karşı karşıya kaldığı önemli sorunların üzerine gidilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bozkır, "Hukukun üstünlüğü, suçun önlenmesi ve ceza adaleti konularında harekete geçmezsek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası hedeflerini başaramayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu hedeflerden saptırmaması gerektiğini vurgulayan Bozkır, "Sürdürülebilir kalkınma için bu 'Aksiyon On Yılında' yapılacak çok iş var. Birlikte çalışarak suçun önlenmesini başarabilir ve 'kimseyi geride bırakmamış' oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

UNODC Başkanı Waly de kongrenin, daha barışçıl ve daha katılımcı toplumlara doğru suçun önlenmesi ve cezai adaletin ilerletilmesine yönelik iş birliğinin gelecek safhası için çabaladığını söyledi.

Zamana karşı yarış

Waly, "Dünya uzayan krizlerden acı çekerken, insanları korumak ve 'kimseyi geride bırakmamak' için kaçınılmaz şekilde bütünleştik. Sahte aşıları satmaktan geçimini kaybedenleri sömürmeye, teşvik fonlarını saptırmaya kadar krizi avantaja dönüştürmeye çalışan organize suç tüm yolları denerken; biz de zamana karşı yarıştayız." ifadelerini kullandı.

Kongreye video mesajla katılan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ise kabul edilen Kyoto Deklarasyonu'nun uygulanmasında büyük bir rol oynayacağını belirterek, "Japonya 'hiç kimseyi geride bırakmayarak' kapsayıcı, güvenli toplumların başarılması için tüm gayreti gösterecektir." dedi.

Ceza adaleti alanında en büyük uluslararası konferans kabul edilen kongre, 1955 yılında beri 5 yılda bir düzenleniyor. Geçen yılki kongre, Kovid-19 sebebiyle ertelenmişti.

Kongre 12 Mart'a kadar sürecek.

AA

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