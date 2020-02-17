Lavrov’dan ABD’ye suçlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’ye Ortadoğu barış planıyla uluslar arası hukuku ihlâl ettiği suçlamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını değerlendirdi. “Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil, kabul görmüş uluslar arası kanunları ihlâl etti” dedi. Filistin’in ABD’nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini hatırlatan Lavrov, planın, Filistin’in statüsüne ilişkin İsrail’in lehine çözüm içerdiğini belirterek, bu yaklaşımın, durumun iyileşmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu. Libya’da yaşananlar hakkında da konuşan Lavrov, bu konuda köklü değişimlerin yaşanmadığına işaret etti. Kriz Berlin Konferansı gibi faaliyetlerle çözülemez Libya’daki taraflar arasında çatışmaların devam ettiğini belirten Lavrov, meselenin Berlin Konferansı gibi faaliyetlerle artık çözülemeyeceğini vurguladı. Lavrov, uluslar arası toplumun Berlin Konferansı’nın sonuçlarını Libya’daki taraflara kabul ettirmesi gerektiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Barış planı kapsamında Kudüs’ün İsrail’in “bölünmez” başşehri olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırdığı planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için “son şans” olduğunu iddia etmişti. Başta İslâm ülkeleri olmak üzere birçok ülke, Trump’ın planına tepki göstermişti. Moskova - aa

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