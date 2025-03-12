Lazkiye'de son durum?

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde, 6-10 Mart tarihlerinde Suriye ordusunun devrik rejim unsurlarına düzenlediği operasyonların ardından hayat kısmen normale dönerken, ilçenin hemen hemen her noktasında çatışma izlerine rastlanıyor.

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Humus ile Ceble'yi bağlayan M1 karayolunda seyir halindeki onlarca sivil aracı hedef almasının ardından, saldırının izleri ve şiddetli çatışmaların yaşandığı ilçedeki tahribat görüntülendi.

Devrik rejim unsurlarının Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6-7 Mart tarihlerinde düzenlediği, çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı ve olaylar sırasında Savunma Bakanlığı bölgeye yüzlerce takviye birlik göndermişti.

Baskınlar sırasında bölgenin kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen devrik rejim unsurları, Lazkiye'yi besleyen ana elektrik hattına zarar verip, geniş çaplı kesintisine neden olmuştu.

Devrik rejim unsurları ayrıca sahil bölgesinde 6 hastaneyi ele geçirmeye çalışarak, güvenlik görevlileriyle çatışmaya girmişti.

Ceble'deki tek sağlık kuruluşu olan Vatan Hastanesi'nin yoğun çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesiyle ilçedeki Ebu Bekir Camisi sahra hastanesine dönüştürüldü.

İlçede hayatın yavaş da olsa normale dönmeye başladığı gözlenirken, devrik rejim güçlerinin kamu kurumlarına ve sivil araçlara yönelik saldırılarının izlerine hemen hemen her sokakta rastlanıyor.

Öte yandan Ceble halkının iftar alışverişi yaparak günlük hayatlarına dönmeye çalıştığı görülüyor.

Güvenlik güçleri, Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde yürütülen askeri operasyonların birinci aşamasının tamamlanmasının ardından, otoyollarda, il ve ilçe merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla onlarca kontrol noktası kurdu.

Ayrıca bölgede güvenlik güçlerine ait araçlar, şehirlerle köyler arasında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Ceble'de devrik rejim unsurlarının ele geçirmeye çalıştığı Vatan Hastanesi görüntülendi

Suriye'de 6-7 Mart tarihlerinde Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde devrik rejim unsurlarının ele geçirmeye çalıştığı, şiddetli çatışmalara sahne olan Vatan Hastanesi'ni de görüntüledi.

Devrik rejim unsurları, 6 Mart'ta Lazkiye'ye bağlı Ceble'nin Beyt Ana köyünde güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, baskında yaralananlar tedavi için Vatan Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bundan bir gün sonra 7 Mart'ta devrik rejim unsurları, eş zamanlı olarak Ceble'deki kamu binalarına ve kontrol noktalarına saldırmaya başladı.

İlçedeki askeri araçları da hedef alan devrik rejim unsurları, Ceble'de halkın hizmet aldığı tek sağlık kurumu olan Vatan Hastanesi'ne de saldırdı ve hastaneyi ele geçirmeye çalıştı.

Baskın sırasında Vatan Hastanesi'nin ilk iki katında kontrolü sağlayan devrik rejim unsurları ile 4. katta mahsur kalan güvenlik görevlileri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar nedeniyle Vatan Hastanesi hizmet dışı kalırken, binanın bazı katlarında da yangın çıktı.

Hastanenin 4. katında mahsur kalan güvenlik güçleri, Savunma Bakanlığı'nın bölgeye gönderdiği takviye birliklerin devrik rejim unsurlarının kuşatmasını kırmasıyla kurtarıldı.

Vatan Hastanesi'nin duvarlarında yoğun çatışmadan kalan kurşun izleri ve yangının yol açtığı tahribat göze çarpıyor.

Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.