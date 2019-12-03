Libya anlaşması ne getirdi?

Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yeni bir boyuta taşıdı.

Mutabakatı değerlendiren Deniz Güvenliği Uzmanı, Mehmet Cem Demirci “Yunanistan Türkiye’yi daha saldırgan bir hale getirmek ve uluslararası toplumun tam desteğini almak isteyecektir. Zaten Nato zirvesi öncesinde konuyu Nato’nun gündemine taşıyacağını ifade etmesi bunu işareti olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Yunanistan Mısır’ın Doğu Akdeniz’de elini güçlendirmek ve Türkiye’nin dikkatini Ege Denizi’ne çekmek için BMDHS kendisine tanıdığı karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını Ege Denizi için kullanabileceğini tekrar gündeme getirebilir. Libya’da Mısır ile aynı politik çizgiye gelerek Hafter’i destekleyebilir. Sonuç olarak Türkiye büyük bir risk alarak Libya ile geçerli olacağı bile tam olarak bilinmeyen bir anlaşma imzaladı. BM’ye sunulan mektup da açıkça ifade edildiği gibi bu anlaşmanın bir anlam ifade edebilmesi için Türkiye ve Mısır’ın uzlaşması gerekiyor. Politik iklim bu şekilde devam ettiği müddetçe bu anlaşma mümkün olamayacağı için, yakın vadede hem Ege’de hem de Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Mısır krizlerini beklemek akla daha yatkın geliyor” ifadelerini kullandı.