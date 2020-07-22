Libya'da askeri çözüme yer yok

BM, Libya’da krizin askerî yollarla aşılamayacağını belirterek, tek tercihin müzakere edilmiş siyasî bir çözüm olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’daki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, bütün taraflara müzakerelere dönme ve siyasî çözüm çağrısını yineledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır’ın Libya’ya askerî müdahale planlarına yönelik soruları cevap- ladı. Mısırlı yetkililerle temasta olduklarını belirten Dujarric, “Libya’da sahada ve ülke dışındaki bütün taraflara mesajımız net; askerî çözüme yer yok. Tek çözüm müzakere edilmiş siyasî bir çözüm.” dedi. Mısır parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, Libya’ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan “ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma” yetkisi vermişti. Birleşmiş Milletler - aa

AB: Askerî müdahale tehditleri tehlikeli



Avrupa Birliği (AB), Libya’daki çatışmada faal olan bölgesel aktörlerin yaptığı askeri müdahale tehditlerinin “tehlikeli” olduğu uyarısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bütün tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Berlin Süreci’nde önemli taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekilerek, bunların somut adıma çevrilmesi gerektiği ifade edildi. Brüksel - aa

“Mısır’ın kararı savaş ilânı”

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi’ye “Libya’ya müdahale” yetkisi vermesini “savaş ilanı” olarak nitelendirdi. Bakan Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için geçen gün verdiği onay, Libya’ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir.” ifadelerine yer verdi. Başağa, “Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Yemen’den ders çıkarın’

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Meclisinin “Libya’ya müdahale” yetkisi veren kararını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye 1960’larda Mısır’ın ciddî kayıplar verdiği Yemen savaşından “ders çıkarması” gerektiğini belirtti. Karadaği, Sisi’ye “ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi” verilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kendisine yetki verilmesi konusunda şanslı ancak onun Mısır ordusunu ülke dışında bir savaşa sokmasından korkuluyor.” ifadesini kullandı. Bu yetkilendirmenin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Karadaği, “Sisi, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır dönemindeki Yemen savaşı ile halihazırda Yemen’deki savaştan ders almalı.” ifadelerine yer verdi. İstanbul - aa